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В московском ресторане почти три года добывали криптовалюту
Владелец был вынужден оплачивать огромные счета за электроэнергию
Владелец одного московского ресторана рассказал журналистам, что электрик и сисадмин устроили в подвальном помещении заведения криптовалютную ферму. За два с половиной года сотрудникам удалось добыть цифровой валюты на несколько миллионов рублей. А хозяину ресторана приходилось оплачивать огромные счета за электроэнергию.
Пострадавший рассказал, что жёсткие диски фермы были включены с 2017 года. Майнингом криптовалюты сотрудники ресторана занимались до августа 2019. До запуска фермы заведение платило 500 тысяч в месяц за электроэнергию, а после — 700 тысяч.
Что интересно, всё оборудование для майнинга было спрятано за гипсокартонной стеной в подвальном помещении. Владелец ресторана надеется привлечь двух сотрудников к уголовной ответственности. Сами добытчики криптовалюты, кстати, вину отрицают.