В московском ресторане почти три года добывали криптовалюту

Пострадавший рассказал, что жёсткие диски фермы были включены с 2017 года. Майнингом криптовалюты сотрудники ресторана занимались до августа 2019. До запуска фермы заведение платило 500 тысяч в месяц за электроэнергию, а после — 700 тысяч.

Что интересно, всё оборудование для майнинга было спрятано за гипсокартонной стеной в подвальном помещении. Владелец ресторана надеется привлечь двух сотрудников к уголовной ответственности. Сами добытчики криптовалюты, кстати, вину отрицают.