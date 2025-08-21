В Москве 25 сентября пройдет первый в истории «атомный саммит»

На встрече планируется участие президента России, а также лидеров и глав правительств других государств. Основная тема обсуждений — развитие атомных технологий. По словам Лихачева, несмотря на международные санкции и напряжённую обстановку, участники сохраняют единое видение и надеются на конструктивное сотрудничество.

«Даже такие представители отъявленных недружественных стран, как США, Франция, Германия нам все-таки говорят, что вот сейчас все рассеется и все будет хорошо», — отметил глава «Росатома».

Саммит станет важной международной площадкой для обмена опытом и обсуждения будущего атомной отрасли, а также укрепит связи между странами, работающими в этой сфере, отмечают СМИ.