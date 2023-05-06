В Москве на электросамокаты стали клеить фальшивые QR-коды: арендуйте внимательнее

Сервисы кикшеринга, включая Whoosh и Yandex GO, отреагировали на ситуацию, предупредив пользователей об этой обманной тактике. А в сервисе «Юрент» отметили, что такие наклейки являются «примером вандализма и, вероятно, мошенничества».

Представители сервисов подчеркнули важность сканирования QR-кодов только через их официальные приложения, поскольку через них сторонние коды не принимаются. Они заверили пользователей, что любая несанкционированная информация, обнаруженная на их самокатах, оперативно удаляется сотрудниками.

Пользователей призывают сохранять осторожность и проявлять бдительность при аренде электросамокатов, особенно убеждаясь, что они сканируют QR-коды исключительно через официальные приложения, предоставляемые сервисами кикшеринга.