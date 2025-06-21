В Москве начали серийное производство солнечных батарей для спутников

Опубликовано 21 июня 2025, 19:371 мин.
В Москве начали серийное производство солнечных батарей для спутниковУчаствовал сам мэр города
В Москве запущено серийное производство солнечных батарей для космических аппаратов. Новый завод открылся в особой экономической зоне «Технополис Москва», о чём сообщил мэр Сергей Собянин в ходе Петербургского международного экономического форума. Производство организовано компанией «Бюро 1440», входящей в «ИКС Холдинг», пишет ТАСС.
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На предприятии налажен полный цикл изготовления — от создания солнечных элементов до сборки каркасов и управляющих систем. В год здесь смогут выпускать батареи общей мощностью до 750 тыс. Вт. Производственная линия легко адаптируется под новые технологии.
Собянин подчеркнул, что запуск производства — это важный шаг для развития космической промышленности в России. У «Бюро 1440» есть всё необходимое: современное оборудование, квалифицированная команда и поддержка города.
Компания также занимается созданием спутниковой группировки для скоростного интернета по всей планете.