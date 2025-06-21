В Москве начали серийное производство солнечных батарей для спутников

На предприятии налажен полный цикл изготовления — от создания солнечных элементов до сборки каркасов и управляющих систем. В год здесь смогут выпускать батареи общей мощностью до 750 тыс. Вт. Производственная линия легко адаптируется под новые технологии.

Собянин подчеркнул, что запуск производства — это важный шаг для развития космической промышленности в России. У «Бюро 1440» есть всё необходимое: современное оборудование, квалифицированная команда и поддержка города.

Компания также занимается созданием спутниковой группировки для скоростного интернета по всей планете.