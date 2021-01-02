В Москве началось тестирование виртуальной проездной карты на Android-смартфонах

«Больше никаких лишних карт и очереди за билетами», — пишет Дептранс. На прикреплённом к сообщении видео показано, как девушка прикладывает смартфон к считывателю на турникете. В этот момент происходит списание денег с «Тройки».

Ранее москвичи могли пополнять проездную карту онлайн, но её надо было записать у жёлтого терминала. Теперь не потребуется даже сама «Тройка», достаточно будет лишь телефона.

30 декабря Дептранс писал, что в 2021 году на турникетах в метро заработает Face Pay. То есть оплатить проезд можно будет по лицу.