Наука и технологии
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В Москве начнут обучать женщин-программистов отдельно от мужчин

Часть сообщества разработчиков возмущена
Международная школа программирования «Алгоритмика» сообщила, что откроет в Москве первый филиал, в котором смогут учиться только женщины. Эта новость вызвала много споров.
В Москве начнут обучать женщин-программистов отдельно от мужчин

Занятия начнутся 22 ноября, продлятся три месяца. Они будут проходить очно, а не онлайн. Девушки смогут с нуля изучить фронтенд-разработку и даже создадут шесть проектов для портфолио. При этом, обучение платное — 100 тысяч рублей.

Авторы проекта пояснили, что ранее увидели статистические данные: изучать IT приходят в основном мужчины. В «Алгоритмике» каким-то образом узнали, что девушкам не всегда комфортно обучаться в смешанных группах из-за стереотипов и предрассудков. Они могут стесняться задавать вопросы и стать объектом насмешек со стороны мужчин.

Новость опубликовали на «Хабре», среди читателей которого много представителей сообщества разработчиков. Некоторые комментаторы сочли открытие отдельной школы для женщин сексизмом, сравнили это даже с сегрегацией.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Хабр

Источник: Хабр