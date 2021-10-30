В Москве начнут обучать женщин-программистов отдельно от мужчин

Занятия начнутся 22 ноября, продлятся три месяца. Они будут проходить очно, а не онлайн. Девушки смогут с нуля изучить фронтенд-разработку и даже создадут шесть проектов для портфолио. При этом, обучение платное — 100 тысяч рублей.

Авторы проекта пояснили, что ранее увидели статистические данные: изучать IT приходят в основном мужчины. В «Алгоритмике» каким-то образом узнали, что девушкам не всегда комфортно обучаться в смешанных группах из-за стереотипов и предрассудков. Они могут стесняться задавать вопросы и стать объектом насмешек со стороны мужчин.

Новость опубликовали на «Хабре», среди читателей которого много представителей сообщества разработчиков. Некоторые комментаторы сочли открытие отдельной школы для женщин сексизмом, сравнили это даже с сегрегацией.