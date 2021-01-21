В Москве начнут выдавать электронные паспорта уже в конце 2021 года

На этом чипе будут храниться данные гражданина. Как уточняет «Интерфакс», эксперимент по внедрению электронных паспортов начнётся в четвёртом квартале 2021 года.

Сообщается, что эксперимент проведут на «площадке правительства столицы, теперь уже на базе Главного управления, по инициативе мэра». Сначала проектом паспортов с чипами будут заниматься в подразделениях МВД. Затем эту задачу передадут в МФЦ.

Представитель МВД рассказал, что в будущем на базе электронного паспорта разработают мобильное приложение. Предполагается, что эта комбинация обеспечит граждан России квалифицированной электронной подписью.

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