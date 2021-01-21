Наука и технологии
Сегодня 17:09
В Москве начнут выдавать электронные паспорта уже в конце 2021 года
Потом разработают и мобильное приложение к паспорту
Первый заместитель главы МВД РФ рассказал, что в Москве уже в конце 2021 года начнут выдавать электронные паспорта. Они представляют собой пластиковую карточку с чипом.
На этом чипе будут храниться данные гражданина. Как уточняет «Интерфакс», эксперимент по внедрению электронных паспортов начнётся в четвёртом квартале 2021 года.
Сообщается, что эксперимент проведут на «площадке правительства столицы, теперь уже на базе Главного управления, по инициативе мэра». Сначала проектом паспортов с чипами будут заниматься в подразделениях МВД. Затем эту задачу передадут в МФЦ.
Представитель МВД рассказал, что в будущем на базе электронного паспорта разработают мобильное приложение. Предполагается, что эта комбинация обеспечит граждан России квалифицированной электронной подписью.
Для оформления использовано фото РБК