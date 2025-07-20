​​В Москве обсудили необходимость регулирования электросамокатов вместо запрета

Опубликовано 20 июля 2025, 14:571 мин.
В Москве обсудили необходимость регулирования электросамокатов вместо запретаПравда, в некоторых регионах так не считают
Заместитель руководителя московского департамента транспорта Дмитрий Пронин высказался о возможном запрете электросамокатов в городе. Он отметил, что этот вид транспорта очень популярен — с начала сезона москвичи совершили на самокатах более 35 миллионов поездок. Пронин считает, что вместо запрета нужно грамотно регулировать использование электросамокатов, чтобы сделать поездки безопасными.
В Москве с 2018 года уже введены правила для операторов самокатов, ограничение скорости и более 350 специальных медленных зон. Для контроля за самокатами используются камеры видеонаблюдения, а также обязательная регистрация пользователей через mos ID и номерные знаки на самокатах. Такой комплекс мер помог снизить количество аварий с участием электросамокатов на 60% в начале 2025 года по сравнению с прошлым годом.