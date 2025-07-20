​​В Москве обсудили необходимость регулирования электросамокатов вместо запрета

В Москве с 2018 года уже введены правила для операторов самокатов, ограничение скорости и более 350 специальных медленных зон. Для контроля за самокатами используются камеры видеонаблюдения, а также обязательная регистрация пользователей через mos ID и номерные знаки на самокатах. Такой комплекс мер помог снизить количество аварий с участием электросамокатов на 60% в начале 2025 года по сравнению с прошлым годом.