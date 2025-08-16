В Москве обсудили перспективы рынка технологических инвестиций

Форум открылся презентацией исследования венчурного рынка за первое полугодие 2025 года, подготовленного МИК. Участники узнали о динамике инвестиций, ключевых событиях и перспективных направлениях для вложений.

Генеральный директор МИК Алексей Парабучев отметил, что фонд поддерживает технологические компании на всех этапах развития. Через платформу i.moscow город оказал грантовую и субсидийную поддержку более чем 9,8 тысяч компаний на сумму свыше 20,5 млрд рублей.

i.moscow объединяет более 50 цифровых сервисов для привлечения инвестиций, тестирования разработок и кооперации. Сегодня в экосистеме участвуют свыше 40 тысяч компаний, а платформу посетили более 10 миллионов пользователей.

С момента создания кластера участники привлекли почти 49,1 млрд рублей инвестиций и заемных средств. В МИК работает 16 отраслевых кластеров, более 920 производств и лабораторий, 277 площадок для тестирования, а через платформу регистрируется 37% патентов Москвы.

Особое внимание уделяется поддержке научных разработок.