Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2025, 23:45
1 мин.

В Москве открылся первый в России биокластер

С выставками о природе и науке
На ВДНХ в Москве открылся первый в России биокластер. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, чьи слова передает Мослента. Проект реализован совместно с Биологическим музеем имени Тимирязева и направлен на популяризацию науки.
В Москве открылся первый в России биокластер
© @mos_sobyanin

Первая выставка уже работает в павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение» и называется «Морфогенез. Третья природа». Там искусство сочетается с миром живой природы. До лета 2026 года откроются ещё четыре площадки, посвящённые различным разделам биологии.

Главным станет павильон № 312, где расскажут о базовых знаниях в биологии. В павильоне № 28 «Пчеловодство» появится первая в стране лаборатория насекомых для всех желающих. В оранжерее-лаборатории можно будет участвовать в практических занятиях по ботанике и изучать растения.

В павильоне № 17 откроется выставка «Мир динозавров», где покажут, как выглядела природа России в мезозойскую эпоху — от юрского периода до мелового.

Также в биокластер включён павильон № 31 «Геология», который работает с 2022 года.

Посетителям будут доступны аудиогиды, интерактивные задания. Мобильное приложение стороной не обошли.

Источник:Мослента
Автор:Максим Многословный
Теги:
#В России
,
#биология