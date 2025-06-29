В Москве открылся первый в России биокластер

Первая выставка уже работает в павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение» и называется «Морфогенез. Третья природа». Там искусство сочетается с миром живой природы. До лета 2026 года откроются ещё четыре площадки, посвящённые различным разделам биологии.

Главным станет павильон № 312, где расскажут о базовых знаниях в биологии. В павильоне № 28 «Пчеловодство» появится первая в стране лаборатория насекомых для всех желающих. В оранжерее-лаборатории можно будет участвовать в практических занятиях по ботанике и изучать растения.

В павильоне № 17 откроется выставка «Мир динозавров», где покажут, как выглядела природа России в мезозойскую эпоху — от юрского периода до мелового.

Также в биокластер включён павильон № 31 «Геология», который работает с 2022 года.

Посетителям будут доступны аудиогиды, интерактивные задания. Мобильное приложение стороной не обошли.