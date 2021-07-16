В Москве отменили ковидные QR-коды

Наука и технологии
Сегодня в 14:04
В Москве отменили ковидные QR-кодыВ кафе и рестораны начнут пускать всех
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система QR-кодов в столице перестанет действовать с понедельника, 19 июля. Всё потому, что компании привили 60% своих сотрудников.
В мэрии отметили, что система QR-кодов выполнила свою задачу. По словам Собянина, за последний месяц более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19.
Напомним, QR-коды были введены в столице в конце июня. Получить их могли люди, сделавшие прививку, имеющие антитела к коронавирусу или отрицательный ПЦР-тест. Без QR-кодов нельзя было попасть в заведения общепита, некоторые учреждения культуры и на массовые мероприятия.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев тоже заявил, что в Подмосковье отменяется система QR-кодов.
Решение об их введении в июне вызвало критику со стороны владельцев кафе.