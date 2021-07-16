В Москве отменили ковидные QR-коды

В мэрии отметили, что система QR-кодов выполнила свою задачу. По словам Собянина, за последний месяц более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19.

Напомним, QR-коды были введены в столице в конце июня. Получить их могли люди, сделавшие прививку, имеющие антитела к коронавирусу или отрицательный ПЦР-тест. Без QR-кодов нельзя было попасть в заведения общепита, некоторые учреждения культуры и на массовые мероприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев тоже заявил, что в Подмосковье отменяется система QR-кодов.

Решение об их введении в июне вызвало критику со стороны владельцев кафе.