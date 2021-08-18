В Москве появится сервис бюджетной и быстрой доставки еды

Наука и технологии
Вчера в 21:50
В Москве появится сервис бюджетной и быстрой доставки едыКоторый будет привозить готовые блюда
В Москве появится сервис «Где еда», который будет доставлять готовые блюда стоимостью 100 рублей за 30 минут. Основатель сервиса уже подтвердил факт запуска и отметил, что не планирует конкурировать с крупными игроками рынка, и при этом не намерен пока сотрудничать с агрегаторами вроде «Яндекс.Еды».
Приложение сервиса уже доступно и в App Store, и в Google Play, в нём можно заказать готовые блюда стоимостью 100 рублей, которые привезут за 30 минут. Управляет сервисом компания «Евротранссервис», которой принадлежит и «Формула такси». Глава компании Богдан Коношенко уже подтвердил запуск проекта, но не раскрыл объём инвестиций и не назвал партнёров. Он отметил, что сервис не будет конкурировать с крупными компаниями по доставке еды, и имеет территорию обслуживания в 130 тысяч человек.
По словам основателя, территория присутствия сервиса, возможно, будет расширена, но пока необходима отработка процессов, прежде чем говорить о чём-то ещё.