В Москве появится сервис бюджетной и быстрой доставки еды

Приложение сервиса уже доступно и в App Store, и в Google Play, в нём можно заказать готовые блюда стоимостью 100 рублей, которые привезут за 30 минут. Управляет сервисом компания «Евротранссервис», которой принадлежит и «Формула такси». Глава компании Богдан Коношенко уже подтвердил запуск проекта, но не раскрыл объём инвестиций и не назвал партнёров. Он отметил, что сервис не будет конкурировать с крупными компаниями по доставке еды, и имеет территорию обслуживания в 130 тысяч человек.

По словам основателя, территория присутствия сервиса, возможно, будет расширена, но пока необходима отработка процессов, прежде чем говорить о чём-то ещё.