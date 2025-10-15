В Москве проведут специальную конференцию по киберзащите

В мероприятии примут участие более 2 тысяч представителей госорганов и бизнеса, а также эксперты в области ИТ и информационной безопасности. Главные темы конференции:

Применение Закона об оборотных штрафах.

Усиление мер кибербезопасности в эпоху ИИ.

Создание инфраструктуры для обмена угрозами между государственными структурами и компаниями.

Вопросы цифрового суверенитета и защиты критически важных данных.

Помимо дискуссий, участникам будут представлены доклады и мастер-классы, где подробно разберут современные методы защиты информации, предотвращения кибератак и безопасного хранения данных.

Для участия требуется регистрация на сайте: saveall.garda.ai