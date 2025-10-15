Наука и технологии
Опубликовано 15 октября 2025, 16:40
В Москве проведут специальную конференцию по киберзащите

«Сохранить всё»
16 октября в Москве состоится ежегодная конференция «Сохранить всё. Безопасность информации», посвящённая защите данных и вопросам кибербезопасности, пишет Минцифры. Участники смогут обсудить актуальные тенденции в области информационной безопасности и обменяться опытом.
© Минцифры

В мероприятии примут участие более 2 тысяч представителей госорганов и бизнеса, а также эксперты в области ИТ и информационной безопасности. Главные темы конференции:

  • Применение Закона об оборотных штрафах.

  • Усиление мер кибербезопасности в эпоху ИИ.

  • Создание инфраструктуры для обмена угрозами между государственными структурами и компаниями.

  • Вопросы цифрового суверенитета и защиты критически важных данных.

Помимо дискуссий, участникам будут представлены доклады и мастер-классы, где подробно разберут современные методы защиты информации, предотвращения кибератак и безопасного хранения данных.

Для участия требуется регистрация на сайте: saveall.garda.ai