В Москве проведут специальную конференцию по киберзащите«Сохранить всё»
16 октября в Москве состоится ежегодная конференция «Сохранить всё. Безопасность информации», посвящённая защите данных и вопросам кибербезопасности, пишет Минцифры. Участники смогут обсудить актуальные тенденции в области информационной безопасности и обменяться опытом.
В мероприятии примут участие более 2 тысяч представителей госорганов и бизнеса, а также эксперты в области ИТ и информационной безопасности. Главные темы конференции:
-
Применение Закона об оборотных штрафах.
-
Усиление мер кибербезопасности в эпоху ИИ.
-
Создание инфраструктуры для обмена угрозами между государственными структурами и компаниями.
-
Вопросы цифрового суверенитета и защиты критически важных данных.
Помимо дискуссий, участникам будут представлены доклады и мастер-классы, где подробно разберут современные методы защиты информации, предотвращения кибератак и безопасного хранения данных.
Для участия требуется регистрация на сайте: saveall.garda.ai
