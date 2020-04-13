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В Москве уменьшилось количество абонентов сотовой связи из-за коронавируса
Люди уезжают на дачи в Подмосковье и домой в провинцию
В Москве уменьшилось количество абонентов сотовой связи из-за коронавируса. Они разъезжаются по другим регионам: кто в Подмосковье, а кто — в «домашние регионы».
Об этом журналистам рассказали несколько российских сотовых операторов. По данным МТС, с 25 марта по 8 апреля из столицы уехало более 15% абонентов. Большинство из них (79%) переехали в Московскую область, а 21% — в другие регионы. В основном, люди уезжали в Подмосковье 28 марта — это был первый выходной день после объявления о продлении нерабочих дней.
«Мегафон» сообщает, что многие абоненты вернулись именно в «домашние регионы». По данным оператора, число тех, кто пользовался мобильной связью в гостевых сетях, уменьшилось вполовину.