Наука и технологии
Сегодня 14:33
В Москве все уличные камеры начнут распознавать лица
А их больше 160 тысяч
СМИ сообщили, что МВД России намерено оснастить все камеры видеонаблюдения в Москве функцией распознавания лиц. Таких на улицах столицы насчитывается более 160 тысяч.
Об этом сообщила собственно пресс-служба министерства. Сейчас в Москве развёрнута сеть из трёх тысяч интеллектуальных видеокамер с распознаванием лиц. В дальнейшем эту функцию хотят внедрить во все городские камеры.
В июне МВД сообщило журналистам о результатах тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах столицы. Полицейские задержали 90 разыскиваемых с помощью тысячи камер у подъездов жилых домов.
Напомним, недавно москвичка подала иск в суд с требованием признать незаконным внедрение технологии распознавания лиц в систему видеонаблюдения.
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