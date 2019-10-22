В Москве все уличные камеры начнут распознавать лица

Об этом сообщила собственно пресс-служба министерства. Сейчас в Москве развёрнута сеть из трёх тысяч интеллектуальных видеокамер с распознаванием лиц. В дальнейшем эту функцию хотят внедрить во все городские камеры.

В июне МВД сообщило журналистам о результатах тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах столицы. Полицейские задержали 90 разыскиваемых с помощью тысячи камер у подъездов жилых домов.

Напомним, недавно москвичка подала иск в суд с требованием признать незаконным внедрение технологии распознавания лиц в систему видеонаблюдения.