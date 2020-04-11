В Москве ввели систему цифровых пропусков для борьбы с распространением коронавируса

Сообщается, что сегодня Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся цифровые пропуска. Их наличие станет обязательным со среды 15 апреля. Ходить пешком пока разрешается без пропусков.

Получить цифровой пропуск сможет каждый по уважительной причине. Перечень таких причин является открытым. Заказать пропуск можно на портале mos.ru. Пропуск представляет собой специальный код из цифр и букв. Он будет выслан на электронную почту, если пользователь её указал.

Цифровые пропуска будут разделены на категории: для поездок, связанных с работой, для поездок в медицинские учреждения, для поездок в личных целях (в магазин, на дачу). Однако пропуск последней категории можно будет получить только два раза в неделю.