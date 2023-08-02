В Москве загорелся завод, где собирали «Эльбрусы»Но не современные
В здании московского завода, известного производством счетно-аналитических машин, произошел пожар, сообщает CNews со ссылкой на РБК. Завод, основанный ровно 100 лет назад, в свое время был пионером в производстве комплектующих для советских суперкомпьютеров «Эльбрус», а также первых в стране ЭВМ и современных электронных систем для железнодорожной и космической отраслей.
Пожар начался на шестом этаже здания, расположенного на Нижней Красносельской улице, недалеко от станции метро «Бауманская». По первоначальным данным, пожар возник в подвале, а затем через систему вентиляции распространился на шестой этаж. К счастью, пожарные быстро ликвидировали возгорание.
Завод, имеющий богатую историю, в настоящее время в основном сдает свои помещения в аренду, многие здания уже снесены под жилые комплексы. В сохранившихся строениях, где когда-то размещались передовые компьютерные технологии, сегодня работают различные предприятия, кафе и фитнес-клубы.