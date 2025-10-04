В Москве запустили “космический” поезд на Большой кольцевой линии метро

Опубликовано 04 октября 2025, 19:301 мин.
В Москве запустили “космический” поезд на Большой кольцевой линии метроВ новом дизайне
В Москве на Большой кольцевой линии метро появился новый тематический поезд, оформленный совместно с госкорпорацией «Роскосмос», пишут РИА Новости. Его запуск приурочен к открытию Национального космического центра, 90-летию Московского метрополитена и 68-летию запуска первого спутника Земли.
Поезд будет курсировать по линии в течение шести месяцев. Внутри и снаружи состава пассажиры смогут увидеть историю отечественной космонавтики — от первого спутника до современных технологий.
"Запустили тематический поезд "Роскосмос", который будет курсировать по Большой кольцевой линии (БКЛ) в течение полугода. Поезд оформили совместно московский транспорт и госкорпорация "Роскосмос", - говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.
Экспозиция знакомит с ключевыми достижениями российских ученых и инженеров, показывая, как космические разработки становятся частью повседневной жизни.
Источник:РИА Новости
Автор:Максим Многословный