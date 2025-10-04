В Москве запустили “космический” поезд на Большой кольцевой линии метро

"Запустили тематический поезд "Роскосмос", который будет курсировать по Большой кольцевой линии (БКЛ) в течение полугода. Поезд оформили совместно московский транспорт и госкорпорация "Роскосмос", - говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

Экспозиция знакомит с ключевыми достижениями российских ученых и инженеров, показывая, как космические разработки становятся частью повседневной жизни.