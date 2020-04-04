В Москве запустили систему мониторинга за заражёнными коронавирусом

Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы. Система позволит контролировать соблюдение карантина людьми, которые лечатся дома. Некоторым пациентам уже передали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». Такая технология должна помочь избежать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. На сайте уточняется, что использовать приложение для всех жителей Москвы не планируется.

Сообщается, что пользовательские данные, которые получает «Социальный мониторинг», регламентированы соглашением, которое пациент подписывает при выборе лечения на дома. Эти данные, как утверждается, будут уничтожены после окончания карантина.

Приложение отслеживает местоположение пользователя. Фиксируются моменты, когда он покидает своё место жительства.