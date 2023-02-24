В мозге пилотов истребителей нашли изменения

МРТ-сканирование показало, что у пилотов с большим опытом полётов обнаруживались специфические паттерны связей мозга в областях, связанных с обработкой сенсомоторной информации. Опытные лётчики также продемонстрировали усиление связи в лобных областях мозга. Сравнивая пилотов и непилотов, исследователи также обнаружили, что области мозга, обрабатывающие вестибулярную и зрительную информацию, были более связаны у первых. Это может отражать требования к лётчикам справляться с одновременной обработкой множества и иногда противоречащих друг другу зрительных и вестибулярных стимулов.

В целом, пилоты могут выступать в качестве испытуемых для экспериментов по космическим путешествиям.