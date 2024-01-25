В мозгу мышей нашли механизм «избегания задир»: похожее есть и у людей

Исследование показало, что область aVMHvl, расположенная на нижней стороне гипоталамуса, отвечает за связь болевых сигналов с запахом противника, что позволяет мышам ассоциировать этот запах с опасностью и избегать агрессора в последующих встречах.

Исследователи продемонстрировали эту связь, заблокировав рецепторы окситоцина на клетках aVMHvl, что не позволило мышам ассоциировать боль с запахом противника. В результате эти мыши с меньшей вероятностью будут избегать агрессора при последующих встречах.

Команда также обнаружила, что искусственная активация клеток aVMHvl заставляла мышей оставаться в одиночестве, даже если они не испытывали социального поражения, что говорит о более широкой роли этого региона в регуляции социального поведения.

Последствия исследования выходят за рамки мышей, так как подобное поведение социального избегания наблюдалось и у людей, особенно у детей, подвергавшихся издевательствам. Исследователи считают, что понимание нейронных механизмов, лежащих в основе такого поведения, может привести к разработке терапии на основе окситоцина для лечения таких социальных расстройств, как аутизм, социальная тревожность и синдром дефицита внимания и СДВГ.

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