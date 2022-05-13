В музейных складах нашли образцы утконосов 150-летней давности

На момент сбора эти образцы были ключом к доказательству того, что некоторые млекопитающие откладывают яйца - факт, который изменил ход научного мышления.

Эта уникальная коллекция не была каталогизирована музеем, поэтому до недавнего времени сотрудники не знали о ее существовании. Захватывающая находка была сделана, когда Джек Эшби, помощник директора музея, проводил исследования для новой книги об австралийских млекопитающих.

“Одно дело - читать объявления 19 века о том, что утконосы и ехидны действительно откладывают яйца. Но иметь здесь физические образцы, связывающие нас с этим открытием почти 150-летней давности, - это просто потрясающе”, - сказал Эшби.