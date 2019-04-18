В мужской бороде нашли больше заразы, чем в собачьей шерсти

Для исследования были взяты образцы бороды восемнадцати мужчин в возрасте от 18 до 76 лет. В семи образцах исследователи нашли микробы, которые могут быть опасны для здоровья человека. Для сравнения учёные взяли образцы шерсти тридцати пушистых собак.

Оказалось, что у всех восемнадцати мужчин в бороде содержалось повышенное количество бактерий. Что касается собак, то только в шерсти 23 животных был обнаружен наивысший уровень содержания микробов. То есть, в процентном соотношении шерсть собак оказалась чище мужских бород.

В заключение авторы исследования посоветовали мужчинам чаще мыть бороду.