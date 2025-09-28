В МВД предупредили о мошенниках с индийскими номерами

Опубликовано 28 сентября 2025, 19:151 мин.
Мошенники стали использовать индийские номера с кодом +91, рассчитывая на невнимательность жертв, пишет ТАСС. Об этом сообщает управление МВД по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
На первый взгляд номер может показаться российским, например, начинающимся с +916. Однако код +91 указывает на Индию, а цифра после него — на конкретный индийский город, например, Нагпур или Катака. В то же время российский номер +7 916… принадлежит оператору МТС в Москве.
В УБК подчеркнули, что мошенники специально используют эту небольшую разницу, чтобы обмануть людей. Невнимательность жертвы позволяет злоумышленникам проводить свои схемы.