В мясе, молоке и крови коров и свиней нашли микропластик

Учёные из Амстердамского свободного университета обнаружили частицы пластика в трёх четвертях проверенных мясных и молочных продуктов и в каждом образце крови животных. Их также нашли в образцах гранулированного корма для животных , что указывает на потенциальный путь загрязнения. Кроме того, продукты питания были упакованы в пластик, что тоже могло быть источником.

Воздействие микропластика на здоровье человека или сельскохозяйственных животных пока неизвестно, но исследователи говорят тем, что он может вызывает повреждение клеток. Среди обнаруженных частиц микропластика были полиэтилен и полистирол.