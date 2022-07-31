В мыле нашли опасный компонент, который передаётся с молоком матери

Триклозан в целом используется во многих товарах: от одежды до упаковки для продуктов. В 2016 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) даже запретило использование этого антимикробного агента в некоторых товарах. Впрочем, его до сих пор добавляют в мыло и т.д.

Учёные для нового исследования давали беременным мышам триклозан через пищу. Оказалось, что это вещество может передаваться мышатам в через кормление молоком. Из-за этого у грызунов развились ожирение печени, стресс эндоплазматического ретикулума, воспаление и фиброз печени.