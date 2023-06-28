В найденной окаменелости возрастом 50 млн лет «осталось» яичко и пищеварительный тракт

Находка представляет собой новый вымерший вид Настоящих кузнечиков, относящийся к роду Arethaea, который известен своими нитевидными ногами, напоминающими траву.

Находка подтверждает древнее происхождение этого рода и проливает свет на развитие их уникальных физических характеристик.

Палеоэнтомолог Сэм Хэдс, ведущий исследователь, выразил удивление тем, что в окаменелости сохранились грудные мышцы, орган жирового тела и даже канальцы, соединенные с семенником и вспомогательными железами.