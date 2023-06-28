В найденной окаменелости возрастом 50 млн лет «осталось» яичко и пищеварительный тракт

В найденной окаменелости возрастом 50 млн лет «осталось» яичко и пищеварительный трактНовый вид кузнечиков. Правда, уже вымерший
На северо-западе Колорадо была обнаружена окаменелость представителя Настоящий кузнечиков возрастом 50 млн лет, дающая ценное представление об эволюционной истории этих насекомых.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Окаменелость, извлеченная из формации Грин-Ривер в округе Рио-Бланко, демонстрирует не только твердые внешние структуры насекомого, но и исключительно хорошо сохранившиеся внутренние органы и ткани, которые редко встречаются в окаменелостях.
Находка представляет собой новый вымерший вид Настоящих кузнечиков, относящийся к роду Arethaea, который известен своими нитевидными ногами, напоминающими траву.
Находка подтверждает древнее происхождение этого рода и проливает свет на развитие их уникальных физических характеристик.
Палеоэнтомолог Сэм Хэдс, ведущий исследователь, выразил удивление тем, что в окаменелости сохранились грудные мышцы, орган жирового тела и даже канальцы, соединенные с семенником и вспомогательными железами.