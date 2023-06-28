Наука и технологии
13:46, 28 июня 2023
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В найденной окаменелости возрастом 50 млн лет «осталось» яичко и пищеварительный тракт

Новый вид кузнечиков. Правда, уже вымерший

На северо-западе Колорадо была обнаружена окаменелость представителя Настоящий кузнечиков возрастом 50 млн лет, дающая ценное представление об эволюционной истории этих насекомых.

В найденной окаменелости возрастом 50 млн лет «осталось» яичко и пищеварительный тракт

Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

Окаменелость, извлеченная из формации Грин-Ривер в округе Рио-Бланко, демонстрирует не только твердые внешние структуры насекомого, но и исключительно хорошо сохранившиеся внутренние органы и ткани, которые редко встречаются в окаменелостях.

В найденной окаменелости возрастом 50 млн лет «осталось» яичко и пищеварительный тракт
Jared Thomas / University of Illinois at Urbana-Champaign

Находка представляет собой новый вымерший вид Настоящих кузнечиков, относящийся к роду Arethaea, который известен своими нитевидными ногами, напоминающими траву.

Находка подтверждает древнее происхождение этого рода и проливает свет на развитие их уникальных физических характеристик.

Палеоэнтомолог Сэм Хэдс, ведущий исследователь, выразил удивление тем, что в окаменелости сохранились грудные мышцы, орган жирового тела и даже канальцы, соединенные с семенником и вспомогательными железами.

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