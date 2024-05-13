В NASA начали думать над созданием левитирующих робопоездов на Луне

Представьте себе систему поездов, бесшумно скользящих по лунной поверхности. Именно такая идея лежит в основе FLOAT. Магнитные роботы будут парить над специальным трехслойным треком, разработанным для минимизации износа от лунной пыли. Эти роботы будут нести грузовые тележки, способные перевозить до 100 тонн материалов в день, поддерживая постоянную лунную базу, строительство которой запланировано на 2030-е годы.

Хотя эта идея может показаться научной фантастикой, NASA всерьез намерено изучить ее осуществимость. По первоначальному проекту поезд будет двигаться со скоростью 1 миля в час (1,6 км/ч), но польза от него может быть значительной.