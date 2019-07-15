В NASA назвали причину отсутствия американцев на Марсе и Луне «прямо сейчас»

Американские космонавты уже могли бы вернуться на Луну и высадиться на Марс. Об этом рассказал директор американского национального аэрокосмического агентства NASA Джеймс Брайденстайн в передаче «Лицом к нации» на телеканале CBS.

По словам Брайденстайна, в отсутствии американцев на Луне и Марсе «прямо сейчас» виноваты политика и финансы. Он отметил: «Есть технический риск, за ним следует политический. Мы бы были на Луне прямо сейчас, если бы не было политического риска. Откровенно говоря, к настоящему моменту мы были бы на Марсе, если бы не политический риск».

Затем он пояснил, что на самом деле подразумевает под «политическим риском» финансовые вопросы. Брайденстайн добавил: «В прошлом, в 1990-х и 2000-х годах, мы прилагали усилия, чтобы вернуться на Луну и высадиться на Марс, и в каждом случае программа была слишком долгой. Она занимала слишком много времени и денег. Как сказал президент США Дональд Трамп, чтобы избежать политического риска, мы хотим продвигаться быстрее».

Также он подтвердил, поставленную NASA цель — сделать женщину первым человеком, ступившим на Луну после такого длительного перерыва. Брайденстайн сообщил: «В рамках программы "Артемида" у нас очень разнообразный, высококвалифицированный корпус астронавтов, включающий женщин <...> Так что теперь, возвращаясь на Луну, мы идем всей Америкой».