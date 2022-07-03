В NASA заявили, что Китай хочет «оккупировать Луну»

«Мы должны быть очень обеспокоены тем, что Китай может высадиться на Луну и сказать: теперь она наша, и вы держитесь подальше», — заявил Нельсон.

Высокопоставленный чиновник США говорит о Международной лунной исследовательской станции, которую совместно разрабатывают Китай и Россия и которая, как ожидается, начнёт функционировать к 2035 году. Нельсон также утверждает, что космическая программа Китая является «военно-космической программой». На вопрос, какие цели может преследовать Китай в космосе, Нельсон ответил: «Ну, как вы думаете, что происходит на китайской космической станции? Они учатся уничтожать чужие спутники».