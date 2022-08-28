Наука и технологии
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В NASA заявили о планах жить и учиться на Луне

Миссия должна быть не слишком короткой
Глава NASA Билл Нельсон заявил журналистам, что специалисты планируют не просто слетать на Луну, побыть там недолго и улететь — они хотят там пожить и поучиться.
В NASA заявили о планах жить и учиться на Луне

Нельсон считает, что миссия с высадкой человека на Луну должна занять больше времени. «На этот раз мы вернемся, будем там жить, учиться, развивать новые технологии. чтобы мы могли отправится на Марс», — сказал глава NASA.

При этом Нельсон не считает возможной полноценную жизнь на Луне в ближайшем будущем.

Напомним, высадка астронавтов в рамках лунной программы запланирована на 2025 год.

Источник:РБК
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