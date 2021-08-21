В нашей галактике нашли загадочный разлом

Аномалия находится на расстоянии примерно в 3500 световых года от нашей Солнечной системы. Её увидели с помощью космического телескопа NASA Spitzer, пишет издание Naked Science. Аппарат делал снимки в инфракрасном диапазоне. Также учёные использовали данные от космического телескопа Gaia.

Исследователи обнаружили, что определённый фрагмент рукава Стрельца имеет иной угол закрутки, чем весь рукав. Движение объектов в разрыве отличается по характеристикам от других объектов в рукаве.

Отмечается, что пока природа таких разрывов непонятна. Их изучение поможет лучше понять устройство спиральных галактик, к каким относится наш Млечный Путь.