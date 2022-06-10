В нашей галактике обнаружили очень редкий объект

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В нашей галактике обнаружили очень редкий объектТаких не насчитывается и двух десятков
В Млечном Пути обнаружили новый объект, который относится к категории очень редких. Он находится на расстоянии не более 30 000 световых лет от нас.
Объект назвали MAXI J1816-195. Это аккрецирующий миллисекундный рентгеновский пульсар. Подобных ему известно только 18 объектов.
Рентгеновский свет, исходящий от объекта, был впервые обнаружен 7 июня прибором Японского космического агентства (MAXI), установленным снаружи МКС. После источник излучения внимательно изучили. Ещё один инструмент уловил пульсации с частотой 528,6 Гц. Все признаки дали понять, что перед учёными аккрецирующий миллисекундный рентгеновский пульсар.
Такие объекты представляют собой систему, в которой происходит перетекание материи со звезды-компаньона небольшой массы на аккреционный диск медленно вращающейся нейтронной звезды
Исследователи продолжат изучать MAXI J1816-195 и его свойства.