В НАТО назвали самые защищённые территории России

В связи с этим первоочерёдной задачей в случае военного конфликта с Россией для армии США будет нейтрализация так называемых зон запрета доступа (Anti-Access/AreaDenial, A2AD). Так называют территории, максимально прикрытые системой ПВО, ракетными комплексами и прочими средствами.

Видимо, таковыми считают Крым и Калининградскую область. Так, в Калининграде находится штаб Балтийского флота и развернута внушительная межвидовая войсковая группировка, там есть ракетные комплексы «Искандер». А Крым в свою очередь прикрыт береговыми противокорабельными комплексами.

Кроме того, самой защищённой признали демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую Корейский полуостров.