В НАТО оценили полезность истребителей F-16 для Украины

На закрытом брифинге главкома спросили, помогут ли истребители F-16 Киеву победить Россию, на что он ответил утвердительно. Каволи также отметил, что Украине нужны ракеты с дальностью действия более 100 километров, чтобы поражать российские позиции с большего расстояния. При этом президент США Джо Байден ранее заявлял, что истребители F-16 должны остаться в США. Союзники, по его словам, также не должны поставлять их Украине.

Однако Каволи подчеркнул, что США и их союзники должны отправить Украине "самое современное оружие, с которым они могут расстаться".