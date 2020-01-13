В НАТО пообещали ответить на вооружение России новыми ракетами

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-tv. Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), заявил, что альянс будет работать «над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения». К таким мерам блок заставило прибегнуть вооружение Россией ракетами 9М729.

Разработку этого оружия Столтенберг назвал «частью российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, включая современное ядерное оружие». Генсек НАТО отметил, что альянс не собирается размещать в Европе новые ракеты с ядерной боеголовкой. Вместо этого он желает улучшить контроль над вооружениями.

Напомним, в НАТО считают, что ракета 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).