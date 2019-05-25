В НАТО приняли новую военную стратегию из-за российской ядерной угрозы

Об этом Столтенберг рассказал в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, новая стратегия обеспечивает готовность альянса к обороне. С 2014 года для НАТО формируются новые вызовы на юге и востоке. В числе этих вызовов находится и ядерная угроза от России. И эта угроза со временем только растёт.

Столтенберг также отметил, что сила НАТО заключается в способности к изменениям при необходимости. В апреле генеральный секретарь говорил, что альянс будет продолжать использовать политику диалога и сдерживания в отношении России.