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В НАТО приняли новую военную стратегию из-за российской ядерной угрозы

Угроза, по мнению альянса, только растёт
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) сообщил, что эксперты организации приняли новую военную стратегию. Среди причин данного решения числится «российская ядерная угроза».

Об этом Столтенберг рассказал в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, новая стратегия обеспечивает готовность альянса к обороне. С 2014 года для НАТО формируются новые вызовы на юге и востоке. В числе этих вызовов находится и ядерная угроза от России. И эта угроза со временем только растёт.

Столтенберг также отметил, что сила НАТО заключается в способности к изменениям при необходимости. В апреле генеральный секретарь говорил, что альянс будет продолжать использовать политику диалога и сдерживания в отношении России.

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