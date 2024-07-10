В НАТО признали, что не успевают производить оружие для Украины

Опубликовано 10 июля 2024, 18:00
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В НАТО признали, что не успевают производить оружие для УкраиныИдет саммит
На саммите НАТО в Вашингтоне официальные лица признали, что США и Европа испытывают трудности с производством достаточного количества оружия для удовлетворения потребностей Украины, пишет Лента.ру. По данным The Wall Street Journal, и оборонные компании, и Пентагон признали, что их первоначальные оценки наращивания производства вооружений были слишком "оптимистичными".
Перебои в цепочке поставок и нехватка рабочей силы являются серьезными проблемами, а на удвоение производства американских противотанковых ракет Javelin, как ожидается, уйдет четыре года. WSJ также указала на финансовые и бюрократические препятствия, которые осложняют работу.
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на саммите страны НАТО возьмут на себя обязательства по укреплению своих национальных оборонных потенциалов. Кроме того, США и их союзники планируют выделить более миллиарда долларов на укрепление систем ПВО Украины.