В НАТО признали, что не успевают производить оружие для Украины

Перебои в цепочке поставок и нехватка рабочей силы являются серьезными проблемами, а на удвоение производства американских противотанковых ракет Javelin, как ожидается, уйдет четыре года. WSJ также указала на финансовые и бюрократические препятствия, которые осложняют работу.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на саммите страны НАТО возьмут на себя обязательства по укреплению своих национальных оборонных потенциалов. Кроме того, США и их союзники планируют выделить более миллиарда долларов на укрепление систем ПВО Украины.