В НАТО призвали готовиться к войне с Россией

Он признал, что дипломатический путь всегда предпочтительнее, но готовыми быть нужно ко всему. Поэтому Скапаротти посоветовал разместить больше войск США на границе с Россией, чтобы суметь ответить на непредвиденный шаг российского президента.

«ИноТВ», ссылаясь на Daily Star, пишет, что напряжение между Западом и Россией возросло после удара США по Сирии. Помимо этого, НАТО продолжает опасаться, что Россия может аннексировать новые территории так же, как сделала это с Крымом в 2014 году.

Скапаротти отметил, что Америке нужна военная техника, способная противостоять любым действиям России.