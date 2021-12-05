В НАТО рассказали, как Россия может остановить вторжение с двух направлений

Наука и технологии
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В НАТО рассказали, как Россия может остановить вторжение с двух направленийКаким оружием
Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу выдвинул свою версию того, как Москва сможет остановить вторжение альянса с двух направлений — в Крыму и в Балтийском море.
Военный считает, что гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» и системы противовоздушной обороны С-300 и С-400 смогут создать на южном и северном флангах своего рода «зонтик», который на Западе называют зоной запреты доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Ветеран заявил, что «Цирконы» могут стать серьёзным препятствием для Военно-морских сил (ВМС) НАТО. Новые вооружения смогут топить корабли и сбивать самолёты НАТО, которые будут приближаться к Крыму и Балтике.
Помимо этого, всё вышеуказанное обеспечит благоприятные условия для наземных операций российской армии.
Источник: РИА Новости