В НАТО рассказали, как Россия может остановить вторжение с двух направлений

Военный считает, что гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» и системы противовоздушной обороны С-300 и С-400 смогут создать на южном и северном флангах своего рода «зонтик», который на Западе называют зоной запреты доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Ветеран заявил, что «Цирконы» могут стать серьёзным препятствием для Военно-морских сил (ВМС) НАТО. Новые вооружения смогут топить корабли и сбивать самолёты НАТО, которые будут приближаться к Крыму и Балтике.

Помимо этого, всё вышеуказанное обеспечит благоприятные условия для наземных операций российской армии.