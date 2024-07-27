В НАТО рассказали о нехватке ПВО, ракет и боеприпасов для обороны

Среди выявленных проблем — нехватка систем ПВО, ракет дальнего радиуса действия, численность войск, боеприпасов, проблемы с логистикой и безопасной связью на поле боя. В настоящее время альянс разрабатывает секретные планы по решению этих проблем.

В докладе подчеркивается, что НАТО необходимо срочно устранить эти недостатки, чтобы обеспечить надежный оборонный потенциал перед лицом угроз.

Нехватка систем ПВО в Европе, о которой также пишет The Economist, отражает более широкую озабоченность по поводу нехватки перехватчиков для противодействия крупномасштабным атакам.