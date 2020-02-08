В НАТО российские спутники назвали угрозой в космосе

Впрочем, Ланата говорил не только о российских, но и о китайских спутниках. «До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», — отметил генерал. Он заявил, что Россия запустила спутник-инспектор, наблюдающий за американским разведывательным аппаратом. СМИ также приводят мнение некоторых аналитиков, считающих, что запуском таких спутников Россия и Китай хотят подорвать коммуникацию и геолокацию, которые используют США.

Ланата отметил, что космическим державам-членам НАТО придётся самостоятельно реагировать на угрозы, ведь у самого альянса объектов в космосе нет.