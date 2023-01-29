В НАТО заявили о готовности к прямому конфликту с Россией

В то же время Бауэр подтвердил, что НАТО утратило монополию на военную инициативу и что на данный момент основной задачей альянса является перевооружение.

Он также высказал мнение, что стратегические цели России выходят за рамки Украины, и Москва стремится к "возвращению Советского Союза".

Ранее французское издание El Pais со ссылкой на официального представителя командования ВВС Вооружённых сил Украины Юрия Игната сообщило, что Украина намерена добиться от западных стран поставки дальнобойных ракет и 24 истребителей. По его словам, в стране уже строятся секретные базы, а для военных целей будут использоваться гражданские аэропорты.