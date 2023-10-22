В НАТО заявили о риске конфликта из-за дружбы России и Китая в Арктике

Россия и Китай установили более тесные связи, включая сотрудничество в области энергетики и транспорта, что привело к резкому увеличению поставок российской нефти в Китай через арктические воды. В то время как намерения России в отношении Арктики стали более ясными, намерения Китая остаются неопределенными, что еще больше усиливает беспокойство НАТО, сообщает адмирал.

Бауэр подчеркнул, что коммерческая деятельность Китая в регионе преследует не только экономические цели, поскольку на борту некоторых из этих судов находятся военные ученые.

Хотя немедленного конфликта не предвидится, НАТО готовится к возможным конфликтам в регионе.