В небе над Китаем заметили секретные стелс-истребители шестого поколения

J-36 совершил свой дебютный полет недалеко от Чэнду, Сычуань, в сопровождении двухместного самолета преследования Chengdu J-20S. J-36 имеет бесхвостую, дельтовидную конструкцию, опирающуюся на передовые системы для управления и повышенной скрытности. Такая конфигурация значительно снижает радиолокационную заметность и сопротивление воздуху.

Расположение воздухозаборников на самолете позволяет предположить наличие трех двигателей, что потенциально обеспечивает большую тягу и маневренность. В тот же день другой бесхвостый истребитель был замечен летящим рядом с клоном Су-27, демонстрирующим аналогичные стелс-функции.