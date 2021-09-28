В небе над США заметили метеор в виде огненного шара

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В небе над США заметили метеор в виде огненного шараТак называемый болид
Жители штата Северная Каролина увидели на днях в небе впечатляющий огненный шар, двигающийся со скоростью 51 500 километр в час. Как рассказали учёные, это был очень яркий метеор.
Точнее, это был один из пяти таких метеоров. Ярко пылающий метеор проследовал по северо-восточной траектории, пройдя путь в 42 километра через верхние слои атмосферы. Затем он окончательно разрушился над Морхед-Сити, Северная Каролина.
Болид был ярче, чем планета Венера, а это означает, что теоретически он мог бы быть виден при дневном свете. Ниже можно увидеть болид на видео:
Известно, что болиды часто оставляют яркий след (хвост) из пыли и ионизованных газов. Их полёт может сопровождаться звуком или нарушением радиосвязи. На земле после них можно найти метеорит.