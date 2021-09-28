В небе над США заметили метеор в виде огненного шара

Точнее, это был один из пяти таких метеоров. Ярко пылающий метеор проследовал по северо-восточной траектории, пройдя путь в 42 километра через верхние слои атмосферы. Затем он окончательно разрушился над Морхед-Сити, Северная Каролина.

Болид был ярче, чем планета Венера, а это означает, что теоретически он мог бы быть виден при дневном свете. Ниже можно увидеть болид на видео: