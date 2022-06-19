В некрополе империи внука Чингисхана нашли людей европейского происхождения

Город Шанду был основан внуком Чингисхана — Хубилай-ханом. Известно, что Шанду в период своего расцвета был достаточно крупным городом с населением более 118 тысяч человек.

Китайские палеогенетики исследовали останки людей, найденные в погребальном комплексе при городе Шанду — некрополе Чжэньцзышань. Отмечается, что если судить по надписям и погребальным обычаям, предполагалось, что в этом некрополе хоронили преимущественно ханьцев. Но раскопки показали, что некоторые из людей обладали европеоидными чертами.

В одной из гробниц находились останки пяти взрослых и двух подростков. Антропологический облик трех из этих взрослых оказался европеоидным, в то время как все остальные индивиды демонстрировали монголоидные черты. Анализ их генотипа также показал, что часть похороненных там людей происходили со всей Евразии, в том числе и из Европы.