В НГТУ НЭТИ начались тесты умных уличных фонарей с ветрогенераторами

Опубликовано 05 декабря 2025, 18:451 мин.
В НГТУ НЭТИ начались тесты умных уличных фонарей с ветрогенераторамиЭкологично
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ начали тестировать особые уличные фонари, разработанные студентами вуза. Сначала они под руководством Кристины Титовой создали два прототипа фонарей со световой панелью диаметром 420 мм и встроенными ветрогенераторами. В ходе испытаний оказалось, что генераторы требуют доработки для повышения эффективности.
После в прототипе оставили генератор с меньшей мощностью, но который запускается при скорости ветра около 5 м/с. Второй фонарь получил модернизированный генератор с перемотанной обмоткой и новыми магнитами, что увеличило выработку энергии, а скорость ветра для запуска составила 6,5 м/с.
Сейчас опытные образцы проверяются на территории кампуса: один фонарь установлен у шестого учебного корпуса, второй — на крыше.
Конструкция учитывает суровый климат: центральная часть сделана из специального пластика, корпус — из алюминиевого сплава. Одновременно ведется работа по оснащению фонарей подходящей электроникой.