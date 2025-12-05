В НГТУ НЭТИ начались тесты умных уличных фонарей с ветрогенераторами

После в прототипе оставили генератор с меньшей мощностью, но который запускается при скорости ветра около 5 м/с. Второй фонарь получил модернизированный генератор с перемотанной обмоткой и новыми магнитами, что увеличило выработку энергии, а скорость ветра для запуска составила 6,5 м/с.

Сейчас опытные образцы проверяются на территории кампуса: один фонарь установлен у шестого учебного корпуса, второй — на крыше.

Конструкция учитывает суровый климат: центральная часть сделана из специального пластика, корпус — из алюминиевого сплава. Одновременно ведется работа по оснащению фонарей подходящей электроникой.