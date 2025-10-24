В НГУ впервые в России томографировали бивни мамонтов

Для сканирования были использованы три бивня, найденные в Якутии. Образцы имели заметные дефекты: на одном видны кольцевые перетяжки, указывающие на замедление роста, на другом — беспорядочный прирост дентина. Томография позволяет изучить внутреннюю структуру без повреждения бивней и выявить скрытые прижизненные патологии, такие как переломы или болезни.

В НГУ созданы уникальные условия для таких исследований: здесь находится единственный в России низковольтный ускорительный масс-спектрометр и сертифицированный аппарат КТ для научных исследований. После КТ планируется радиоуглеродное датирование и изотопный анализ, чтобы определить возраст и особенности жизни животных.

В дальнейшем учёные намерены сравнить КТ-данные бивней мамонтов с бивнями слонов и даже провести трёхмерную реконструкцию хорошо сохранившегося мамонтёнка из вечной мерзлоты. В проекте участвуют специалисты из разных регионов России, а часть анализов будет выполнена в зарубежных лабораториях.