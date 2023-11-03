В Нидерландах гонки на велосипедах против ветра отменили… из-за ветра

Соревнования должны были проводиться вблизи деревни Бризанд в Северной Голландии, но синоптики сообщили об оранжевом уровне опасности, поэтому «долгожданное и весёлое» мероприятие отменили. Как отмечается, Бризанд находится на одном конце штормового барьера Остершельдекеринг, что в итоге и повлияло на решение организаторов.

Порывы ветра, из-за которых соревнования отменили, 2-3 ноября составят порядка 64 км/ч.

«Похоже, это плохая шутка», — сказал один из участников.